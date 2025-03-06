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        Zorluklara rağmen "hatırası var" dediği fırıncılıkta usta oldu

        OKAN COŞKUN - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Handan Baydan, işletmesini yürüttüğü fırında ekmek de pişiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:13
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        Zorluklara rağmen "hatırası var" dediği fırıncılıkta usta oldu
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        OKAN COŞKUN - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Handan Baydan, işletmesini yürüttüğü fırında ekmek de pişiriyor.

        İki çocuk annesi Baydan, 2020'de eşiyle fırın açtı. O dönem bir süre eşine yardım eden Baydan, aynı yıl eşini kaybetti.

        Kısa bir müddet usta bulmakta sıkıntı yaşayan ve fırını çalıştıramayan Baydan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 35 yaşındaki fırın ustası Yusuf Bayrak'ın da yardımıyla ekmek teknesini yeniden faaliyete geçirdi.

        Fırında bazen satış yapan, bazen hamur yoğuran 47 yaşındaki Baydan, ekmek de pişiriyor.

        Baydan, fırın ustası Yusuf Bayrak ile hem ekmek teknesini çalıştırıyor hem de evinin geçimini sağlıyor.

        Handan Baydan, AA muhabirine, eşini kaybettikten sonra mesleği öğrenmek zorunda kaldığını söyledi.

        Zaman zaman başka işler yapmayı planladığını ancak iş yerini "eşimin hatırası var" diyerek kapatmaya elinin varmadığını anlatan Baydan, şunları anlattı:

        "Çok zor ama mecburum. Hayatıma devam edebilmek için bu işi yapmak zorundayım ve bu benim işim. Bu mesleği öğrenmesem iş yeri kapalı kalacaktı. Erkek işi kolay değil. Kollarım ateşe dayanmıyor. Odun konusunda zorlanıyorum. Burada evim yok her gün 45 kilometre gidiş geliş yapıyorum. Havalar soğuk hamur mayalanmıyor, akşama kadar bekliyoruz. Pes etmedim, yaptığım meslekten gurur duyuyorum ve işimi seviyorum. Civar köylere sıcak ekmek gönderiyorum. Üretim yaptıkça yorgunluğum da azalıyor. Çok zor meslek, bir kadının yapabilmesi, erken uyanması ve hamurla uğraşması zor. Hayat şartları olduğu için mecburum."

        - "Başardım, gurur duyuyorum"

        Kadınların istedikleri zaman her işi yapabileceğini dile getiren Baydan, birçok meslek dalında üretim yapan kadınlar olduğunu anımsattı.

        Kendisinin de zorlu bir mesleği yürüttüğünü anlatan Baydan, "Her gün sabah gelip hamurla başlıyoruz. Tüm köy halkına ve civar köylere servisleri götürüyoruz. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum, bizim yapamayacağımız şey yok, yeter ki isteyelim. Başardım, gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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