Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        İTÜ "Bellatrix Uzay Takımı Doğanşehir'de öğrencilere eğitim verdi

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu "Bellatrix Uzay Takımı" Doğanşehir Fen Lisesi öğrencilerine eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İTÜ "Bellatrix Uzay Takımı Doğanşehir'de öğrencilere eğitim verdi
        ABONE OL

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu "Bellatrix Uzay Takımı" Doğanşehir Fen Lisesi öğrencilerine eğitim verdi.

        Uzay takımı öğrencileri, 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine teknik çizim, elektronik, mekanik, yapay zeka, robotik kodlama ve uzay gözlem eğitimi verdi.

        Öğrenciler ise kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları sergileme imkanı buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor

        Benzer Haberler

        Zorluklara rağmen "hatırası var" dediği fırıncılıkta usta oldu
        Zorluklara rağmen "hatırası var" dediği fırıncılıkta usta oldu
        Doğanşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Doğanşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Malatya'da 4 noktada 4 bin kişiye iftar veriliyor
        Malatya'da 4 noktada 4 bin kişiye iftar veriliyor
        Malatya'da iklim değişikliklerinin kayısı üretimine etkisine ilişkin protok...
        Malatya'da iklim değişikliklerinin kayısı üretimine etkisine ilişkin protok...
        Malatya'da kaçak alkol operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
        Malatya'da kaçak alkol operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
        Malatya'da Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri düzenlendi
        Malatya'da Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri düzenlendi