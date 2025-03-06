İTÜ "Bellatrix Uzay Takımı Doğanşehir'de öğrencilere eğitim verdi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu "Bellatrix Uzay Takımı" Doğanşehir Fen Lisesi öğrencilerine eğitim verdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu "Bellatrix Uzay Takımı" Doğanşehir Fen Lisesi öğrencilerine eğitim verdi.
Uzay takımı öğrencileri, 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine teknik çizim, elektronik, mekanik, yapay zeka, robotik kodlama ve uzay gözlem eğitimi verdi.
Öğrenciler ise kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları sergileme imkanı buldu.
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