İTÜ "Bellatrix Uzay Takımı Doğanşehir'de öğrencilere eğitim verdi

Öğrenciler ise kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları sergileme imkanı buldu.

Uzay takımı öğrencileri, 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine teknik çizim, elektronik, mekanik, yapay zeka, robotik kodlama ve uzay gözlem eğitimi verdi.

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