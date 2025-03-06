YEDAM Malatya'da yılın ilk iki ayında 21 danışana hizmet verdi

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Malatya'da bu yılın iki ayında 21 danışana hizmet verdi.

Yeşilay Malatya Şube Başkanı Burak Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yeşilay Danışmanlık Merkezinde 2024 yılı içerisinde 118 danışanı misafir ettiklerini söyledi.

Çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Ata, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk iki ayındaysa geçen yıla oranla daha yüksek bir başvuru sayısıyla karşı karşıyayız. İlk iki ayda 21 yeni vatandaşımız bize başvuru yaptı. Bunlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Teknik anlamda yeterli arkadaşlarımız olması gereken eğitimleri onların hayat planlamalarına uygun bir şekilde kendilerine veriyor. Bu çok kıymetli bir hizmet. Bunun ücretsiz yapılıyor olması ve 81 ilimizde, 105 merkezimizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil yapılıyor olması önemli."

Ata, bağımlılık durumu ve riski bulunan yakını olanların Yeşilay Danışmanlık Merkezine 115 numaralı telefondan ulaşıp randevu alabileceğini hatırlattı.