Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da doğal yünden ürettiği halıların yüzde 98'ini ihraç ediyor

        Malatya'da, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle üretim alanını büyüten bir firma, doğal yünden ürettiği halıların yüzde 98'ini ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da doğal yünden ürettiği halıların yüzde 98'ini ihraç ediyor
        ABONE OL

        Malatya'da, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle üretim alanını büyüten bir firma, doğal yünden ürettiği halıların yüzde 98'ini ihraç ediyor.

        Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

        Bu kapsamda halı üreticisi Deniz Karyüz, aldığı hibe desteği sayesinde Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan halı fabrikasını büyüttü.

        Ürettiği halıları ilk olarak yurt içine ardından yurt dışına satmaya başlayan Karyüz, şunları kaydetti:

        "3 bin 200 metrekare alanda çalışıyoruz. Ürettiğimiz halılar tamamen yün malzemeden modern desenler seçerek yapıyoruz ve yurt dışına satıyoruz. Hayvanın üstündeki yünü ipe çevirip, dokuyoruz ve halı olarak ihraç ediyoruz. Halıların yüzde 98'ini ihraç ediyoruz, bunun yüzde 80'i ABD'ye, geriye kalanını Çin, Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika gibi ülkelere satıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı

        Benzer Haberler

        YEDAM Malatya'da yılın ilk iki ayında 21 danışana hizmet verdi
        YEDAM Malatya'da yılın ilk iki ayında 21 danışana hizmet verdi
        İTÜ "Bellatrix Uzay Takımı Doğanşehir'de öğrencilere eğitim verdi
        İTÜ "Bellatrix Uzay Takımı Doğanşehir'de öğrencilere eğitim verdi
        Zorluklara rağmen "hatırası var" dediği fırıncılıkta usta oldu
        Zorluklara rağmen "hatırası var" dediği fırıncılıkta usta oldu
        Doğanşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Doğanşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Malatya'da 4 noktada 4 bin kişiye iftar veriliyor
        Malatya'da 4 noktada 4 bin kişiye iftar veriliyor
        Malatya'da iklim değişikliklerinin kayısı üretimine etkisine ilişkin protok...
        Malatya'da iklim değişikliklerinin kayısı üretimine etkisine ilişkin protok...