Malatya'da inşaattan düşen işçi öldü
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Göztepe Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında çalışan Hamıd Mouloudzadeg (42), inşaatın 4. katından dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mouloudzadeg, kurtarılamadı.
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