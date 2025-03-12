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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:05 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:05
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ay fiziki ve teknik takip yapıldı.

        Çalışma neticesinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 2 bin 205 sentetik ecza maddesi, 148 gram sentetik uyuşturucu ile yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 910 lira ele geçirildi, 15 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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