Malatya, Tunceli ve Elazığ'da 762 çocuk Ramazan Bayramı'nda giydirecek

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Malatya, Elazığ ve Tunceli'de 762 çocuğa Ramazan Bayramı için 4 bin liralık alış veriş kartının dağıtımına başladı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, müdürlükte kartların dağıtımı esnasında gazetecilerde yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı öncesi çocukların bayramlık kıyafet almaları için alış veriş kartı hazırladıklarını söyledi.

Bacanlı, ailelere kartları almaları için mesaj gönderildiğini hatırlatarak, "Toplam 762 çocuğa ramazan ayında kıyafet yardımı amacıyla 4 bin liralık alış veriş kartı hazırladık. Çocuklar bayram alışverişleri bu kartlarla keyiflerine göre yapacak. Malatya'da kartların yüzde 90'nını dağıttık, müsait olmayanlar bir kaç gün sonra gelip alacaklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Kartların dağıtımına Malatya'da başladıklarını ve kısa sürede Elazığ ile Tunceli'de de belirlenen çocuklara bu kartların verileceğini belirten Bacanlı, "Bu hafta sonuna kadar Elazığ ve Tunceli'de de kartların tamamını dağıtmayı planlıyoruz. Çocukların aldıkları kıyafetlerle bayrama girmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

Yardımda bulunurken bir takım şartlarının bulunduğunu, engelli, öksüz ve yetim insanlara muhtaç maaşı verdiklerini aktaran Bacanlı, kuru gıda yardımlarını ise puanlama sistemlerine göre sıralama yaptıklarını söyledi.

Herkese ulaşabilmek için gayret ettiklerine dikkati çeken Bacanlı, vakıflar olarak yardımlarda aracılık görevi yaptıklarını bildirdi.