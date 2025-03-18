Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının rahminden 7 kilogramlık kitle çıkarıldı

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 43 yaşındaki hastanın rahmindeki 7 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının rahminden 7 kilogramlık kitle çıkarıldı
        ABONE OL

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 43 yaşındaki hastanın rahmindeki 7 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

        Semra Akgeyik (43), geçen günlerde karın ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Hastanedeki tetkiklerde kadının rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan bir kitle tespit edildi.

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Engin Yıldırım, 3 saat süren operasyonun ardından kadının rahmindeki 7 kilogramlık tümörü çıkardı.

        Yıldırım, yaptıkları tetkikler sonucu nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını ifade etti.

        Ultrasonda rahimden başlayıp göğüs altına kadar uzanan yaklaşık 40 santimetre çapında kitle fark ettiklerini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Hastamız, karın ağrısı nedeniyle kliniğimize başvurduğunda nefes darlığı vardı. Ayrıca artan bir karın ağrısıyla beraber ciddi bir şişliği vardı ve bu şişlik özellikle hem akciğer seviyesinde hem de dalak ve karaciğer seviyesinde hastayı sıkıntıya sokuyordu. Bu şişkinlikle ilişkili kitlenin sınırlarını kestirmekte güçlük çekiyorduk. Aynı hafta hastamızı ameliyata aldık. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığında ve sınırları 40 santimetreye ulaşan büyük bir kitleyi hastamızın karnından başarılı bir şekilde çıkardık. Kitlenin patoloji sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah sonuç olumlu geldiği taktirde hastamızı kemoterapi veya radyoterapiden de kurtarmış olacağız."

        Semra Akgeyik de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Ağrılarımdan duramıyordum, karnımda ve sırtımda ağrı vardı. Artık iyiyim, büyük bir ameliyat geçirdim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!

        Benzer Haberler

        Karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastadan 7 kiloluk tümör çıktı
        Karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastadan 7 kiloluk tümör çıktı
        "Dünya kayısı başkenti" Malatya beyaz gelinliğini giydi
        "Dünya kayısı başkenti" Malatya beyaz gelinliğini giydi
        Vali Yavuz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
        Vali Yavuz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları sona erdi
        Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları sona erdi