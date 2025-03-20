Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Anemi hastası kadın, 94 yaşındaki ablasından alınan kök hücreyle sağlığına kavuştu

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da 63 yaşındaki aplastik anemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastası Nadire İyiçakmaz, 94 yaşındaki ablası Bedirye Yangırhep'ten alınan kök hücrenin nakliyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anemi hastası kadın, 94 yaşındaki ablasından alınan kök hücreyle sağlığına kavuştu
        ABONE OL

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da 63 yaşındaki aplastik anemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastası Nadire İyiçakmaz, 94 yaşındaki ablası Bedirye Yangırhep'ten alınan kök hücrenin nakliyle sağlığına kavuştu.

        Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, kök hücre nakliyle hastaları iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Yaşı ilerlemiş hastalara da kök hücre nakli yaptıklarını anlatan Erkurt, 63 yaşındaki aplastik anemi hastası İyiçakmaz'a, ablasından aldıkları kök hücreleri naklettiklerini belirtti.

        Erkurt, "Hastamızın ablası sağlıklı bir insandı, kök hücreleri çok kolay toplandı. 7,5 milyon kök hücre, 600 mililitrede toplandı. Yaşlı hastalardan hücre toplamak zor oluyor ancak yaşlı vericiden aynı gençlerden topladığımız kök hücreyi topladık." diye konuştu.

        Nadire İyiçakmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Erkurt, hastanın yakında taburcu edileceğini kaydetti.

        - 63 yaşında kök hücre nakli oldu

        Kök hücre nakli olan İyiçakmaz da vücudundaki morluklar nedeniyle gittiği hastanede kendisine anemi tanısı konulduğunu anlatarak, "İyi ki de buraya başvurmuşuz, çok memnun kaldım, sağlıkçılardan Allah razı olsun." dedi.

        İyiçakmaz'ın kızı Gülay Gül ise geçen yıl 12 Mayıs'ta gittikleri hastanede annesine konulan tanı sonrasında Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildiklerini ifade ederek, "Yaklaşık bir yıldır annem hasta olarak burada takip ediliyor. Yaklaşık 9 aydır ilaç tedavisi görüyor. Tedaviden sonuç alınamayınca nakil oldu." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hava kirliliği Parkinson'u tetikliyor
        Hava kirliliği Parkinson'u tetikliyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da kar etkili oluyor
        Malatya'da kar etkili oluyor
        Malatya-Sivas kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle kontrollü sağlanıyor
        Malatya-Sivas kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle kontrollü sağlanıyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Malatya'da iftar programında konuştu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Malatya'da iftar programında konuştu...
        Hekimhan'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
        Hekimhan'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
        Malatya'da 50 depremzede yetiştiriciye süt sağım makinesi dağıtıldı
        Malatya'da 50 depremzede yetiştiriciye süt sağım makinesi dağıtıldı
        İklim değişikliğinden etkilenen kayısı mercek altına alınıyor
        İklim değişikliğinden etkilenen kayısı mercek altına alınıyor