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        Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın'dan isim benzerliği açıklaması:

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişiyle isim benzerliğinin bulunduğunu, fotoğrafının ise yanlış servis edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:21
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        Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın'dan isim benzerliği açıklaması:
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        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişiyle isim benzerliğinin bulunduğunu, fotoğrafının ise yanlış servis edildiğini bildirdi.

        Taşkın, yazılı açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi ile fotoğraf ve isminin karıştırıldığını belirterek, kendisinin bu olayla alakasının olmadığını ifade etti.

        Başkan Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Son günlerde ulusal basında yer alan bazı haberlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şahıs ile şahsımın ismi karıştırılmış ve haberde fotoğrafım kullanılmıştır. Bu durum, şahsım ve Battalgazi Belediyesi ile hiçbir ilgisi olmayan bir olayın, yanlış ve özensiz habercilik anlayışı nedeniyle şahsıma mal edilmesine sebep olmuştur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isterim ki, hakkımda herhangi bir soruşturma, gözaltı ya da hukuki bir süreç söz konusu değildir. Basın kuruluşlarından, sorumluluk bilinciyle hareket ederek kamuoyunu yanıltan bu tür hatalara düşmemelerini bekliyor, yapılan bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini talep ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak şeffaf, dürüst ve halkımıza hizmet odaklı çalışmalarımıza kesintisiz devam ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum."

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