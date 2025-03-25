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        Malatya'da lise öğrencilerinden Gazzeli çocuklara yardım eli

        Malatya'da Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Gazze İçin Bir Fitre de Senden" kampanyası kapsamında topladıkları parayı Malatya İl Müftülüğüne teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:22
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        Malatya'da lise öğrencilerinden Gazzeli çocuklara yardım eli
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        Malatya'da Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Gazze İçin Bir Fitre de Senden" kampanyası kapsamında topladıkları parayı Malatya İl Müftülüğüne teslim etti.

        İsrail saldırılarının devam ettiği Filistin'in Gazze kentinde yaşayan çocuklar için Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayında "Gazze İçin Bir Fitre de Senden" kampanyası başlattı.

        Okul Müdürü Ömür Can Çobanoğlu ve öğrenciler, kampanyada toplanan 13 bin lirayı Gazzeli çocuklara ulaştırmak üzere Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu'ya teslim etti.

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