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        Malatya'da U-14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Malatya grup müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:14 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:15
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        Malatya'da U-14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı
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        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Malatya grup müsabakaları başladı.

        Kentte, Yeşiltepe Stadı'nda düzenlenecek müsabakalarda, Elazığ Yolspor, Kayseri Atletikspor, Sivas Demirspor, Erzincan Vefaspor K.Maraş Uludazspor ve Tunceli Gençlik Hizmetlerispor takımları mücadele edecek.

        Müsabakalar, 28 Mart'a kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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