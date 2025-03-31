Malatya'da sağanak etkili oldu
Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Battalgazi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Çöşnük kavşağında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
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