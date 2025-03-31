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        Malatya'da sağanak etkili oldu

        Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:19
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        Malatya'da sağanak etkili oldu
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        Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Battalgazi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Çöşnük kavşağında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri

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