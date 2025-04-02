Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması

Konuya tepki göstermek adına projeler hayata geçirdiklerini anlatan Er, "Malatya'nın yerli gücü Esenlik'te, üreticimize ve vatandaşımıza destek olmak için bugüne özel yüzde 10 indirim sizleri bekliyor. Yerli üretime sahip çıkmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Esenlik Marketlerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Er, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, boykot çağrılarının milli zarar olduğunu belirtti.

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