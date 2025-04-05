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        Doğanşehir'de dolu yağışı etkili oldu

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:11
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        Doğanşehir'de dolu yağışı etkili oldu
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dolu etkili oldu.

        İlçede etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu sonrası, ilçe merkezindeki cadde ve sokakları beyaza büründü.

        Dolu yağışının ilçedeki bazı kırsal mahallelerde de etkili olduğu öğrenildi.

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