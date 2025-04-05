Doğanşehir'de dolu yağışı etkili oldu

Dolu yağışının ilçedeki bazı kırsal mahallelerde de etkili olduğu öğrenildi.

İlçede etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu sonrası, ilçe merkezindeki cadde ve sokakları beyaza büründü.

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