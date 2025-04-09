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        Samsun'da annesi tarafından öldürülen öğretmen Malatya'da defnedildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde annesi tarafından öldürülen Tuba Bahar Günaydın'ın cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:07
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        Samsun'da annesi tarafından öldürülen öğretmen Malatya'da defnedildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde annesi tarafından öldürülen Tuba Bahar Günaydın'ın cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

        Samsun'dan memleketi Malatya'ya getirilen Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın'ın (34) cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Cenaze törenine Günaydın'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 398. Sokak'ta, önceki gece İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın (34), ikametinin banyo kısmında sol bileği kesilmiş halde ölü bulunmuş, kızını boğarak öldürüp olaya intihar süsü verdiğini itiraf eden anne Sultan Günaydın (61) tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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