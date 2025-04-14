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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 300 boş makaron ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:28
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 300 boş makaron ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bir ikamette yaptıkları aramada, 27 bin 300 boş makaron, 455 kilogram tütün ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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