Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 300 boş makaron ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 300 boş makaron ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bir ikamette yaptıkları aramada, 27 bin 300 boş makaron, 455 kilogram tütün ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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