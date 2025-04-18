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        Malatya'da hayırsever iş insanının yaptırdığı 16 derslikli okul açıldı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, hayırsever iş insanı Adnan Başdemir tarafından yaptırılan 16 derslikli ortaokul törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:46
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        Malatya'da hayırsever iş insanının yaptırdığı 16 derslikli okul açıldı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, hayırsever iş insanı Adnan Başdemir tarafından yaptırılan 16 derslikli ortaokul törenle açıldı.

        İnönü Üniversitesi kampüsü içerisindeki Adnan Başdemir Ortaokulu'nun açılış töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, örnek bir davranışı ortaya koyan iş insanı Başdemir'e ve ailesine teşekkür etti.

        Hep birlikte depremden zarar gören kenti ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Yavuz, "Malatyalı iş insanlarımızın şehrimize ilgi duyması, Adnan bey gibi arkadaşlarımızın gelerek daha fazla destek vermelerini biz de arzu ediyoruz." dedi.

        Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir ise Kale ilçesinde bir köyde doğduğunu, okul olmadığı için anne ve babasının okuyamadığını, ailesinin kendilerinin iyi bir eğitim görmesini arzu ettiğini anlattı.

        Yıllar sonra babasının adına doğduğu Kıyıcak Mahallesi'ne, annesinin adına ise üniversite içerisinde okul yaptırdıklarını dile getiren Başdemir, "Memleketin geleceği bu tür okullar, eğitim yuvalarıyla olacak." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da selamlama konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri okulun açılış kurdelesini kesti, derslikleri gezdi.

        Açılışa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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