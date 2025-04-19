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        Malatya'da 250 keklik doğaya salındı

        Malatya'da, Vali Seddar Yavuz'un himayelerinde başlatılan Özen Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında 250 keklik doğala salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:25 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:25
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        Malatya'da 250 keklik doğaya salındı
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        Malatya'da, Vali Seddar Yavuz'un himayelerinde başlatılan Özen Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında 250 keklik doğala salındı.

        ÖNEM öğrencilerine yönelik farkındalık oluşturmak, insanı, doğayı ve hayvan sevgisini perçinlemek amacıyla etkinliğin gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler aileleriyle birlikte katıldı.

        Yazıhan Kaymakamı Osman Kurt, yaptığı konuşmada, doğaya keklik salınımını için bir araya geldiklerini belirterek, "Kekliklerimiz nasıl özgür olacaklarsa sizin de hayat boyu özgür düşünmenizi, kimsenin tasallutu altında kalmamanızı, öz güvenini kazanmış hür bireyler olmanızı, devletinizi, milletinizi, bayrağınızı özellikle kendinizi çok sevmenizi, bana bu konuda söz vermenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Kurt'un konuşmasının ardından belirlenen bölgede öğrenciler keklikleri doğaya saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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