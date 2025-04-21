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        Malatya'da 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:09 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:15
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        Malatya'da 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Yavuz, operasyonda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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