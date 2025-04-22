Malatya'da "Dünya Bizim Evimiz" tiyatro oyunu sergilendi
Doğanşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Bizim Evimiz" adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.
Doğanşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Bizim Evimiz" adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.
Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından çocuklarda çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Doğanşehir Belediyesi Millet Bahçesi'nde tiyatro oyunu sergilendi.
Oyunda, geri dönüşüm ve çevre dostu yaşam gibi konular ele alındı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, tiyatro ekibine teşekkür etti.
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