Malatya'da "Zirai Don Sonrası Kayısıda Ağaç ve Bahçe Bakımı" konferansı düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesince, "Akademi Gözüyle Zirai Don Sonrası Kayısıda Ağaç ve Bahçe Bakımı" konulu konferans düzenlendi.

Malatya Valiliğinin koordinesinde, Battalgazi Belediyesinin ev sahipliğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesince "Akademi Gözüyle Zirai Don Sonrası Kayısıda Ağaç ve Bahçe Bakımı" konulu konferans yapıldı.

Vali Seddar Yavuz, konferansın açışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden sonra bu yıl da zirai donla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Zirai donun yaşanmasının akabinde koordinasyon toplantılarına başladıklarını hatırlatan Yavuz, "Zirai don hadisesinin önümüzdeki yılları etkilememesi ya da en az etkiyle geçirmek için neler yapılabileceğine odaklandık. Bununla ilgili toplantı gerçekleştirdik, bilimsel görüşler ortaya kondu. Çiftçimizin eğitilmesi, bilimsel rehberlik yapılması, Kayısı Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelinin konuya özel önem vermesi bizi ziyadesiyle memnun etti." diye konuştu.