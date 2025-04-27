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        MBB, Ampute Süper Lig'e yükseldi

        Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, namağlup Süper Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 16:25 Güncelleme: 27.04.2025 - 16:25
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        MBB, Ampute Süper Lig'e yükseldi
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        Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, namağlup Süper Lig'e yükseldi.

        Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

        Yeşiltepe Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Selahattin Yıldız, Aydoğan Yeltepe ve Kerem Öztürk yönetti.

        Malatya Büyükşehir Belediye Ampute Futbol Takımı, santradan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

        Hüseyin Bozkuş, 36'ncı dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

        Mücadelenin 40'ncı dakikasında Metin Yıldırım topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

        Sahadan 3-0 üstün ayrılan Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, namağlup Süper Lig'e yükseldi.

        Karşılaşmayı izleyen Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı'nı tebrik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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