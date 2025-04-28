Yeşilyurt'ta bisiklet turu düzenlendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde "Yeşilyurt’a Bahar Geldi" temasıyla bisiklet turu düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malatya Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar 15 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Etkinlikle çevre bilinci ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, doğa ile iç içe bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlkbahar'da böyle etkinliklerin önemli olduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti.

"Doğa nasıl ki baharla birlikte canlanıyorsa, bizler de bu güzel mevsimi hareket ederek, spor yaparak, birlikte vakit geçirerek karşılamalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreye duyarlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür etkinliklerle hem sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek hem de birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştirmek istiyoruz. Bugün pedal çevirerek hem doğanın keyfini çıkaracağız hem de temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için sembolik ama anlamlı bir adım atmış olacağız."