Malatya'da uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 6 zanlı tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yavuz, operasyonda, 5 kilo 406 gram sentetik uyuşturucu, 11 bin 57 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 216 fişek ele geçirildiğini bildirerek, göz altına alınan 6 şüphelinin sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.