Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 6 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 22:32 Güncelleme: 28.04.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Yavuz, operasyonda, 5 kilo 406 gram sentetik uyuşturucu, 11 bin 57 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 216 fişek ele geçirildiğini bildirerek, göz altına alınan 6 şüphelinin sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt'ta bisiklet turu düzenlendi
        Yeşilyurt'ta bisiklet turu düzenlendi
        Yeni Malatyaspor-Iğdır FK: 0-9
        Yeni Malatyaspor-Iğdır FK: 0-9
        Yeni Malatyaspor-Iğdır FK maçının ardından
        Yeni Malatyaspor-Iğdır FK maçının ardından
        MBB, Ampute Süper Lig'e yükseldi
        MBB, Ampute Süper Lig'e yükseldi
        Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları...
        Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları...
        Malatya'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı