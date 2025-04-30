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        Vali Yavuz'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:44
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        Vali Yavuz'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yavuz, mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin ve dayanışmanın günü olduğunu belirtti.

        1 Mayıs'ın toplumsal dayanışmanın pekiştirildiği özel bir olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "1 Mayıs'ın bir bayram havası içerisinde, amacına uygun şekilde, toplumsal barışa katkı sunacak biçimde kutlanacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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