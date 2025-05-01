AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan hastanede tedavi altına alındı

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ali Bakan, yapılan tetkiklerin ardından beyin damarında tıkanıklık şüphesiyle anjiyo edildi.

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