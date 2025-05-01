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        AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan hastanede tedavi altına alındı

        AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, beyin damarında tıkanıklık şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:50
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        AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan hastanede tedavi altına alındı
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        AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, beyin damarında tıkanıklık şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ali Bakan, yapılan tetkiklerin ardından beyin damarında tıkanıklık şüphesiyle anjiyo edildi.

        Anjiyonun başarılı şekilde gerçekleştirildiği belirtildiği açıklamada, Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "İl başkanımız, kontrol amacıyla müşahede altına alınmıştır." denildi.

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