Malatya'da dağ keçileri görüntülendi

Dağ keçileri, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre gezinen ve otlanan dağ keçileri, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, Sürgü Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda görüldü.

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