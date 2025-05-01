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        Malatya'da dağ keçileri görüntülendi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:00
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        Malatya'da dağ keçileri görüntülendi
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

        Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, Sürgü Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda görüldü.

        Bir süre gezinen ve otlanan dağ keçileri, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Dağ keçileri, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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