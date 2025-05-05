Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Valisi Yavuz, asayiş verileriyle ilgili bilgi verdi

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, yılın ilk dört ayına ilişkin asayiş verileriyle ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 20:10 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Valisi Yavuz, asayiş verileriyle ilgili bilgi verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, yılın ilk dört ayına ilişkin asayiş verileriyle ilgili bilgi verdi.

        Yavuz, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı ilk 4 ayında ilde gerçekleştirilen operasyonlar ve olaylarla ilgili bilgi paylaştı.

        Malatya'nın huzuru için Valilik koordinasyonunda emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerinin yoğun olarak çalışmaya devam ettiğini kaydeden Yavuz, terörle mücadelede operasyon sayısında 2024 yılına göre yüzde 31'lik bir azalma meydana geldiğini, bunu terör örgütleriyle etkin mücadeleye bağlamak gerektiğini dile getirdi.

        Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede operasyon ve yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış sağlandığını kaydeden Yavuz, uyuşturucuyla mücadeledeyse yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını, olay sayısı itibarıyla belirgin bir düşüş meydana gelirken ele geçirilen malzemeler bakımındansa bir artış söz konusu olduğunu belirtti.

        Organize suç örgütleriyle mücadeleyi de kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Yavuz, asayiş olaylarındaysa yüzde 13 oranında azalış sağlandığını söyledi.

        Tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet eden Yavuz, ölümlü ve yaralamalı kaza sayısının 2024 yılı aynı dönemine göre azaldığını ancak ölümlü kaza sayısı bakımından 2024 yılında 5, 2025 yılındaysa 8 ölümlü kaza meydana geldiğini ve bu konunun kendilerini üzdüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı

        Benzer Haberler

        Malatya'da "3.Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu" düzenlenecek
        Malatya'da "3.Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu" düzenlenecek
        Malatya'dan nisan ayında 23 milyon dolarlık dış satım
        Malatya'dan nisan ayında 23 milyon dolarlık dış satım
        Minik öğrenciler atık yağlardan sabun üretti
        Minik öğrenciler atık yağlardan sabun üretti
        Malatya'da "Ortaokullar Arası 8. Sınıf Matematik Yarışması" düzenlendi
        Malatya'da "Ortaokullar Arası 8. Sınıf Matematik Yarışması" düzenlendi
        Malatya'da traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Malatya'da traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Malatyalı öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında birin...
        Malatyalı öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında birin...