Malatya Valisi Yavuz, asayiş verileriyle ilgili bilgi verdi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yılın ilk dört ayına ilişkin asayiş verileriyle ilgili bilgi verdi.

Yavuz, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı ilk 4 ayında ilde gerçekleştirilen operasyonlar ve olaylarla ilgili bilgi paylaştı.

Malatya'nın huzuru için Valilik koordinasyonunda emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerinin yoğun olarak çalışmaya devam ettiğini kaydeden Yavuz, terörle mücadelede operasyon sayısında 2024 yılına göre yüzde 31'lik bir azalma meydana geldiğini, bunu terör örgütleriyle etkin mücadeleye bağlamak gerektiğini dile getirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede operasyon ve yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış sağlandığını kaydeden Yavuz, uyuşturucuyla mücadeledeyse yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını, olay sayısı itibarıyla belirgin bir düşüş meydana gelirken ele geçirilen malzemeler bakımındansa bir artış söz konusu olduğunu belirtti.

Organize suç örgütleriyle mücadeleyi de kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Yavuz, asayiş olaylarındaysa yüzde 13 oranında azalış sağlandığını söyledi.