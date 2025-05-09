Malatya'da yapılacak taziye evinin temeli atıldı

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesince, Çilesiz Mahallesi'nde inşa edilecek taziye evi için temel atma töreni düzenlendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, taziye evinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kenti iki yılda ayağa kaldırma sözü verdiklerini hatırlattı.

Bugün sadece konut ve iş yeri değil, spor, kültür, eğitim ve tarih alanlarında da şehri ihya ettiklerini belirten Geçit, "Taziye evleri, halkımızın çadırlarda yaşadığı zorlukları gidermek için önemli bir talep. Bu projeyi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’in desteği ve hayırsever Adnan Boynukara’nın katkılarıyla hayata geçiriyoruz. 510 metrekarelik bu taziye evi, Malatya’ya örnek olacak." dedi.

Konuşmaların ardından taziye evinin temeli atıldı.

Törene, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ve mahalle sakinleri katıldı.