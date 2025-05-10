Stat:YeniMalatya
Hakemler: Süleyman Bahadır, Esra Arıkboğa, Serdar Soydan
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Erhan Açıkgöz (Dk. 46 Çınar Yıldızlı), Yiğit Ulaş, Enes Savucu, Alperen Arslan, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 61 Mehmet Veysi Yılmaz) , Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Halil İbrahim Atcı (Dk. 71 Ekrem Anuk), Murat Şamil Güler (Dk. 70 Kemalcan Esen), Umut Taniş, Eymen Avcı (Dk. 46 Muhammet Emir Ulusoy), Osman Katipoğlu
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Etebo (Dk. 41 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mimaroğlu, Samed Onur, Popa (Dk. 46 Leo Gaucho), Nalepa, Zuzek, Hanousek (Dk. 67 Oğuzhan Berber), Fıratcan Üzüm, Amilton (Dk. 67 Sami Gökhan Altıparmak), Sinan Osmanoğlu (Dk. 76 Taha Atay)
Goller: Dk. 2 ve 9 Popa, Dk. 50 Sinan Osmanoğlu, Dk. 63 Leo Gaucho, Dk. 88 Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)
MALATYA
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