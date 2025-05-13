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        Malatya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Kale ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:23 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:26
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        Malatya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Malatya'nın Kale ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ö.T. idaresindeki 23 AFT 577 plakalı tır, Malatya-Elazığ kara yolunun Bent mevkisinde, M.K. yönetimindeki 44 KF 894 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan M.K, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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