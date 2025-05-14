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        Doğanşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Malatya'nınDoğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:31
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        Doğanşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Malatya'nınDoğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Adıyaman-Malatya kara yolu üzerinde F.T. (59) yönetimindeki 44 AAZ 566 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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