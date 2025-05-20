Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde, İl Jandarma komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 1285 uyuşturucu içerikli hap, 144 gram sentetik uyuşturucu, 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını kaydetti.
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