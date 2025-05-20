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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:50
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde, İl Jandarma komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda 1285 uyuşturucu içerikli hap, 144 gram sentetik uyuşturucu, 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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