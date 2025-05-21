Malatya'da 7. Yapı Dekorasyon Fuarı açıldı
Malatya'da 7. Yapı Dekorasyon Fuarı açıldı.
Malatya'da 7. Yapı Dekorasyon Fuarı açıldı.
Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Mişmiş Park Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, 7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nın başarılı geçmesini diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'yı ayağa kaldırmak üzere çalıştıklarını kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:
"Burada gönül birlikteliğiyle, toplumun her kesimiyle ama özellikle Büyükşehir Belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla tam bir anlayış birliği içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Allah'a hamd olsun ki geçen süre içerisinde bunların meyvelerini hep beraber topluyoruz. Ancak diğer taraftan da böyle fuarlarla, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerle şehrin normalleşmesine katkı sağlamak gerekiyor. Bu fuarın düzenlenmesinde büyük emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı'mızı, kıymetli ekibini, buraya iştirak eden çok kıymetli firmalarımızı temsilcilerini gönülden tebrik ediyorum."
Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de 7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nın hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:
"7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı'mızı gerçekleştiriyoruz. Buraya çevre illerden gelen iş insanlarımız var, Malatya'mızdan katılan iş insanlarımız var, resmi kurumların stantları var. İnşallah burada hayırlı ve bereketli bir fuar geçiririz. Fuarın bölgemize de büyük katkısı olacağını düşünüyorum."
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildikten sonra katılımcılar stantları gezdi.
3 bin 54 metrekarelik alanda düzenlenen 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı'na, Malatya, İstanbul, Ankara, Tokat, Elazığ ve çevre illerden 25 üretici ve 22 bayi olmak üzere 47 firma katılıyor.
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