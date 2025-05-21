Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan, 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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