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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:54
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan, 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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