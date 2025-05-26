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        Şef Ömür Akkor, Malatya'da Arapgir mor reyhan şerbeti yapımına katıldı

        Şef Ömür Akkor, Malatya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Arapgir mor reyhan şerbetinin yapımına eşlik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:21
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        Şef Ömür Akkor, Malatya'da Arapgir mor reyhan şerbeti yapımına katıldı
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        Şef Ömür Akkor, Malatya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Arapgir mor reyhan şerbetinin yapımına eşlik etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı Mabesem Fuaye Alanı'nda hafta kapsamında yapılan Malatya'ya özgü yöresel lezzetler, katılımcılara ikram edildi.

        Etkinliğe katılan Şef Ömür Akkor, Arapgir ilçesinin coğrafi işaret tescilli Arapgir mor reyhanından üretilen şerbetin yapımına katıldı.

        Ömür Akkor, AA muhabirine, Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        6 Şubat 2023 depremleri döneminde 6 ay kadar bölgede olduğunu hatırlatan Akkor, o günlerden bugünlere erişmenin, insanlarla beraber aynı sofrada tekrar yemek yemenin ve güzel anılara sahip olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

        Kentte Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılmanın yanı sıra bir "Malatya yemekleri fanı" olarak çok lezzetli bir gün geçirdiğini anlatan Akkor, "Malatya mutfağını ben her zaman beğeniyorum. Bence bulgur konusunda çok uzmanlaşmış bir il Malatya. Bulgur çeşidine ait yüzlerce yemek var. Kavurmaları, kömbeleri, sarmaları, polat içli köftesi, çeşitli sac yemekleri, gözlemeleri. Hepsi birbirinden lezzetli. Kendi buğday türleri ve ondan yaptıkları hamur işleri çok lezzetli. Genel olarak Anadolu mutfağının öneminin temsili Malatya mutfağı." diye konuştu.

        Akkor, daha önce de Türkiye'de en sevdiği üç mutfak arasında saydığı Malatya'nın, Türkiye'nin en nadide mutfaklarından biri olduğunu kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de 6 Şubat depremleriyle Malatya'nın hem fiziki hem de sosyolojik olarak büyük bir çöküntü içerisine girdiğini ve kentin tüm yönleriyle ayağa kalkması gerektiğini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok güzel bir senkronizasyon yakaladıklarını ve kenti ayağa kaldırmak üzere çalıştıklarını belirten Er, şöyle konuştu:

        "İnşallah yıl sonunda depremin yaralarını sarıp kalıcı konut ve iş yerlerini bitirmiş olacağız. Tabii bir de fiziki iyileşmenin yanı sıra insanımızın psikolojik olarak bir terapiye ihtiyacı var. Şehrimizin normalleşmesi lazım. Bu amaçla birçok etkinlik yapıyoruz. Bir taraftan spor ve kültürel etkinliklere ağırlık veriyoruz. Bir takım sempozyumlar, fuarlar ve festivaller yapıyoruz. Bugün de burada Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle bir etkinlik düzenliyoruz. Gerçekten bugün pazartesi olmasına rağmen çok coşkulu bir kalabalık var. İnsanların teveccühünü görüyoruz. Ömür Akkor şefimizi çağırdık. Sağ olsun, bizleri kırmadı, Malatya'mıza geldi."

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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