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        Malatya'da "Gazze İçin Küresel Öfke Günü" yürüyüşü düzenlendi

        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Gazze İçin Küresel Öfke Günü" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:56
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        Malatya'da "Gazze İçin Küresel Öfke Günü" yürüyüşü düzenlendi
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        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Gazze İçin Küresel Öfke Günü" yürüyüşü düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesince düzenlenen etkinlik kapsamında Kanalboyu Caddesi'nde bir araya gelen gruptakiler, Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Bilal Karaduman, suskunluğu bozmak, sahtekarlığı ifşa etmek ve ihaneti haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Gazze'nin yalnız bırakıldığını bildiren Karaduman, şöyle devam etti:

        "Gazze katlediliyor, üstelik göz göre göre, kameraların önünde ekranlara baka baka. Bütün dünya bu vahşeti izliyor. Dünya izlemekle kalmıyor, destekliyor, fonluyor ve besliyor. Gazze 600 günü aşkın süredir soykırıma maruz bırakılmaktadır. Bu, modern çağın en uzun süreli ve organize soykırımıdır. Bu insanlığın gömüldüğü mezarlık, vicdanların gömüldüğü bir haritadır. Gazze'de sadece insanlık değil, hukuk, adalet, şeref ve onur yerle bir edilmektedir."

        Konuşmaların ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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