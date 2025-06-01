Yeni Malatyaspor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu ertelendi
Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurulu ertelendi.
Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurulu ertelendi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, bugün yapılacak yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Ertelenen toplantı, 8 Haziran Pazar günü yapılacak.
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