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        Malatya Valisi Yavuz'dan Kurban Bayramı mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:46
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        Malatya Valisi Yavuz'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Kurban Bayramı'nın milli ve manevi değerleri hatırlatan bir zaman dilimi olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bayramlar, bizi biz yapan değerlere sarıldığımız, hoşgörü, sevgi ve saygının hayatımıza yön verdiği özel günlerdir. Kurban Bayramı da bu yönüyle millet olma bilincimizi pekiştiren, milli ve manevi değerlerimizi hatırlatan müstesna bir zaman dilimidir. Başta kıymetli Malatyalı hemşerilerim olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, huzur, barış ve refah getirmesini, nice bayramlara sağlıkla, huzurla ve kardeşlik içinde erişmemizi temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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