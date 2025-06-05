Malatya'da depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret etti

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları kaybedenler Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı'na gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı ziyaretçiler yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları şeker ve çikolata ikramında bulundu, kuşlar için yem bıraktı.

Depremzede Metin Yiğit, depremlerde birçok yakınını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yiğit, "Üzüntülüyüz, Allah bir daha yaşatmasın. Çok zor bir durum." dedi.