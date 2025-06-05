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        Malatya'da depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret etti

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları kaybedenler Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:58 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:58
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        Malatya'da depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret etti
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        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları kaybedenler Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

        Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı'na gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Bazı ziyaretçiler yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları şeker ve çikolata ikramında bulundu, kuşlar için yem bıraktı.

        Depremzede Metin Yiğit, depremlerde birçok yakınını kaybettiğini söyledi.

        Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yiğit, "Üzüntülüyüz, Allah bir daha yaşatmasın. Çok zor bir durum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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