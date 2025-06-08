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        Malatya'da koruma tellerine takılan 2 yaban keçisi kurtarıldı

        Malatya'da koruma tellerine takılan 2 yaban keçisi kurtarılarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 18:05 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:05
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        Malatya'da koruma tellerine takılan 2 yaban keçisi kurtarıldı
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        Malatya'da koruma tellerine takılan 2 yaban keçisi kurtarılarak doğaya salındı.

        Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi'nde yola kaya parçaları düşmemesi için yamaç araziye serilen koruma teline 2 yaban keçisi takıldı.

        Yoldan geçenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kurtardığı yaban keçilerini doğaya saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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