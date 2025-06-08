Malatya'da koruma tellerine takılan 2 yaban keçisi kurtarıldı
Malatya'da koruma tellerine takılan 2 yaban keçisi kurtarılarak doğaya salındı.
Malatya'da koruma tellerine takılan 2 yaban keçisi kurtarılarak doğaya salındı.
Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi'nde yola kaya parçaları düşmemesi için yamaç araziye serilen koruma teline 2 yaban keçisi takıldı.
Yoldan geçenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kurtardığı yaban keçilerini doğaya saldı.
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