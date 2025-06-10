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        Malatya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:13
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        Malatya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        N.A. idaresindeki 44 EC 005 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 44 BD 299 plakalı kamyonet, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan B.Ö, U.K ve D.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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