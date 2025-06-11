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        Malatya'da yük treni pikaba çarptı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hemzemin geçitte yük treni bir pikaba çarptı, kazada yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:44
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        Malatya'da yük treni pikaba çarptı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hemzemin geçitte yük treni bir pikaba çarptı, kazada yaralanan olmadı.

        Dilek Mahallesi'nde M.K. idaresindeki 44 AFS 439 plakalı pikaba, hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı.

        Kimsenin yaralanmadığı kazada jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Pikabın kaldırılmasının ardından tren yoluna devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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