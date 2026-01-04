Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

        Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 21:46 Güncelleme: 04.01.2026 - 21:46
        Malatya'da 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
        Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Malatya Valiliğinin yaptığı paylaşımda ise kent merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.

