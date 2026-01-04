Malatya'da 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.
Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Malatya Valiliğinin yaptığı paylaşımda ise kent merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.
