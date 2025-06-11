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        Malatya'da bir kadının silahla vurduğu kişi yaralandı

        Malatya'da bir kadının silahla vurduğu kişi yaralandı, şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:29
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        Malatya'da bir kadının silahla vurduğu kişi yaralandı
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        Malatya'da bir kadının silahla vurduğu kişi yaralandı, şüpheli yakalandı.

        Pütürge ilçesinde S.D. ile N.Ş arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan S.D. helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli N.Ş. Pütürge İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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