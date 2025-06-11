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        "Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projeleri için başvuru süresi uzatılsın" talebi

        TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yerinde dönüşü projeleri için başvuru süresinin uzatılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:45 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:53
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        "Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projeleri için başvuru süresi uzatılsın" talebi
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        TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yerinde dönüşü projeleri için başvuru süresinin uzatılmasını istedi.

        Dinçöz, depremden etkilenen Hatay, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya şubelerinin başkanlarının katılımıyla Mimarlar Odası Malatya Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

        Depremde en çok hasar alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yerinde dönüşüm ve yeni yapılaşmaya yönelik birtakım sorunların sürdüğünü ifade eden Dinçöz, yerinde dönüşüm projelerinin henüz tamamlanamadığını söyledi.

        Dinçöz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri ve ilgili kurumlar tarafından yerinde dönüşüm için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2025 olarak duyurulduğunu hatırlatarak, "Bölgede afetlere karşı sağlam, sağlıklı ve güvenli yapılı çevreler oluşturulması, depremlerden etkilenen yurttaşlarımızın yerinde barınma olanaklarının sağlanması amacıyla yürütülen proje ve uygulamalara yönelik başvuru sürelerinin süresiz olarak uzatılması ve sağlanan mali yardımların arttırılması zorunludur." dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilgilileriyle görüşmelerinin devam ettiğini bildiren Dinçöz, taleplerini ilettiklerini ve dönüş beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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