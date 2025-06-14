Malatya'da sıcak havadan bunalanlar mesire alanlarında serinledi

Bazı vatandaşlar gölet etrafında yürüyüş yaparken bazıları ise ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih etti.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı’nda yoğunluk oluşturanlar, kameriyelerde ve ağaç gölgelerinde piknik yaptı.

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Malatya'da vatandaşlar, hafta sonunu mesire ve piknik alanlarında geçirmeyi tercih etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.