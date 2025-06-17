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        Malatya'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı

        Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 19:30 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:30
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        Malatya'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

        H.G. idaresindeki 23 AEY 830 plakalı kamyon, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Ö'ye çarptı.

        Yaralanan yaya, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ş.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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