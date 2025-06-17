Malatya'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı
Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.
Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.
H.G. idaresindeki 23 AEY 830 plakalı kamyon, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Ö'ye çarptı.
Yaralanan yaya, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ş.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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