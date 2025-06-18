Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Lösemi nedeniyle hayatını kaybeden kızının üniversite hayalini gerçekleştiriyor

        YETER ERDİNE - Malatya'da 17 yaşındaki kızını 3 yıl önce lösemiden kaybeden Esma Şam, evladının üniversite okuma hayalini kazandığı İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lösemi nedeniyle hayatını kaybeden kızının üniversite hayalini gerçekleştiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YETER ERDİNE - Malatya'da 17 yaşındaki kızını 3 yıl önce lösemiden kaybeden Esma Şam, evladının üniversite okuma hayalini kazandığı İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde gerçekleştiriyor.

        Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi 2. sınıfta okuyan Yeter Şam, 3 yıl önce derste bayıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şam daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Burada lösemi teşhisi konulan Şam, Onkoloji Bölümü'nde kemoterapi görmeye başladı.

        3,5 yaşındaki kardeşinden alınan ilik nakledilen Şam, hastalığının teşhisinden yaklaşık 9 ay sonra 11 Temmuz 2022'de aniden rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi.

        Kızını kaybettikten sonra zorlu günler geçiren anne Esma Şam, evladının devletine, milletine faydalı olmak için üniversite okuma isteğini yerine getirmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmeye karar verdi ve başvuruda bulundu.

        Geçen yıl İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü kazanan Şam, derslerinde başarılı olarak ikinci sınıfa geçmeye hak kazandı.

        - "Devletime, milletime faydalı olmak için okula devam ediyorum"

        Şam, AA muhabirine, kızının hep genetik mühendisliği okumak istediğini söyledi.

        Kızının hayalleri olduğunu, okumayı çok sevdiğini anlatan Şam, şöyle devam etti:

        "Kızım, okumak vatanına, milletine faydalı olmak istiyordu, çok zekiydi. Hatta hocamız da nakil sırasında geldiğinde bölümünü falan soruyordu. Ben lise terktim. Liseyi dışarıdan bitirip onun hayalini gerçekleştirmek için üniversite sınavına girdim. Devletimizden de Allah razı olsun. 34 yaş üstü kadınlar için kontenjan varmış. Yoğun duygularla sınava girdim. O sınav hayatımın en anlamlı sınavıydı diyebilirim. Duygusal bir şeydi. Çok şükür, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

        Şam, sınav sonuçlarının açıklanacağı gün sabah namazından sonra rüyasında kızını gülümserken gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bir mutlu haber alacağım diye düşündüm. Sonra kız kardeşim aradı, sınav açıklanmış 'Abla İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kazandın.' dedi. Bu oymuş Esma, çok şükür, Allah nasip etti, doğru yoldasın, dedim. Kızımın hayallerini inşallah gerçekleştirebileceğim. Bir insana faydalı olabilmek için, devletime, milletime faydalı olmak için okula devam ediyorum. Onun hayalini gerçekleştirme çabası, azmiyle en iyi şekilde yapmaya çabalıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı

        Benzer Haberler

        Ekmekten uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
        Ekmekten uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
        Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen 2 zanlı yakalandı
        Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        Malatya'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı
        Malatya'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı
        Malatya'da aracın çarptığı bisikletli çocuk öldü
        Malatya'da aracın çarptığı bisikletli çocuk öldü
        Malatya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da evde çıkan yangın söndürüldü